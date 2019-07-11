В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Лиепая дома сыграла вничью с минским Динамо 1:1. На 12-й минуте пенальти реализовал форвард латышей Янис Икаунек. На 88-й минуте счет сравнял Никита Капленко.

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