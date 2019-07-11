Футбол

Лиепая — Динамо (Минск) 1:1Советский спорт 14:56

Лиепая — Динамо (Минск)
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Daugava Liepaja
Янис Икауниекс
12′
Додо
15′
18′
Александр Чиж
46′
Vladislav Lyakh
Georgi Tigiyev
49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
60′
72′
Nikita Demchenko
Дмитрий Билоног
79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Amancio Fortes
Дан Спатару
82′
88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
90′+6′
2 фото
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Лиепая дома сыграла вничью с минским Динамо 1:1. На 12-й минуте пенальти реализовал форвард латышей Янис Икаунек. На 88-й минуте счет сравнял Никита Капленко.
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