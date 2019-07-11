Футбол
Лиепая — Динамо (Минск) 1:1Советский спорт вчера в 14:56
Лига Европы, Квалификация, вчера
Daugava Liepaja
Янис Икауниекс
|12′
Додо
|15′
|18′
Александр Чиж
|46′
Vladislav Lyakh
Georgi Tigiyev
|49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
|60′
|72′
Nikita Demchenko
Дмитрий Билоног
|79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Amancio Fortes
Дан Спатару
|82′
|88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
|90′+6′
Лиепая
Расстановка 4‑3‑3
35
Ралькевич
13
Jurkovskis
33
Кейта
26
Иванов
2
Жулев
94
Спатару
4
Тоберс
5
Струмиа
77
Friday
10
Икауниекс
9
Dodô
49
Plotnikov
13
Залесский
25
Гаврилович
2
Чиж
15
Tigiyev
18
Треботич
8
Капленко
6
Яхая
20
Билоног
7
Фатаи
27
Вергейчик
Динамо (Минск)
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Лиепая дома сыграла вничью с минским Динамо 1:1. На 12-й минуте пенальти реализовал форвард латышей Янис Икаунек. На 88-й минуте счет сравнял Никита Капленко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей», солигорский «Шахтёр» победил
Евро-футбол.рувчера в 15:02
Минское «Динамо» под руководством Гуренко сыграло вничью с «Лиепаей» в Лиге Европы
Спорт-Экспрессвчера в 15:01
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:00
Игры
Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare покажут сегодня
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка Африки
Сборная Алжира обыграла команду Кот-д’Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы бывшего вице-президента США Джо Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушен
Пожар на ТЭЦ-27 (Северная) в подмосковных Мытищах потушен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Жара простоит в Красноярске все выходные
Синоптики прогнозируют жару на выходных в Красноярске.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено 10 июля в 08:53
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 03:36
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Космос
В космосе нашли золотой астероид
Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено 10 июля в 12:38
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel
Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:11
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» Bugatti за 120 млн рублей
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено вчера в 04:45