Футбол

«Лидс» продлил контракт с БьельсойЧемпионат 07:56

Руководство «павлинов» провело встречу с аргентинским специалистом, на которой тот выразил готовность работать с футболистами в новой кампании, в связи с чем было решено продлить соглашение с ним. В контракте Бьельсы была прописана опция пролонгации на сезон-2019/20, и клуб её активировал.
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«Лидс» оставил Бьелсу

Советский спорт07:17

Бьельса продлил контракт с «Лидсом»

Матч ТВ07:33

Бьельса продлил контракт с «Лидсом»

Sportbox.RU07:33

«Лидс» продлил контракт с Бьелсой на год

Sports.ru10:25

«Лидс» продлил контракт с Бьельсой

Чемпионат07:56

«Лидс» продлил контракт с Марсело Бьелсой

Спорт-Экспресс08:08

Бьелса продолжит работу в «Лидсе»

Sport.ru08:43
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
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Происшествия

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Общество

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Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

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Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС

Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
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В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
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