«Лидс» оштрафован на 200 тысяч за шпионажБомбардир.ру вчера в 14:35

Английская футбольная лига оштрафовала «Лидс» на 200 тысяч фунтов стерлингов за шпионаж. Кроме того, клубу сделан выговор.

«Лидс» оштрафован на 200 тысяч за шпионаж

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