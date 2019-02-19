Футбол

«Лидс» оштрафован на 200 тысяч за шпионажБомбардир.ру вчера в 14:35

Английская футбольная лига оштрафовала «Лидс» на 200 тысяч фунтов стерлингов за шпионаж. Кроме того, клубу сделан выговор.
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Расследование шпионажа за командой Лэмпарда завершено. «Лидс» оштрафован

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«Лидс» оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж за клубом Лэмпарда

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«Лидс» оштрафован на 200 тысяч за шпионаж

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EFL оштрафовала «Лидс» на 200 тысяч фунтов за шпионаж в отношении «Дерби Каунти»

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EFL оштрафовала «Лидс» на £ 200 тыс. за шпионаж в «Дерби Каунти»

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«Лидс» оштрафован на 200 тысяч фунтов за «шпионаж» за соперниками

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Sports.ruвчера в 14:15
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