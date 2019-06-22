Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировалиРИА Новости 04:26
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина. Она рассказала, что ночью артистка почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь.
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с чего всё началось
Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.Интерфакс03:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»
Обновлено в 04:09
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Культура
Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби
Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
В Сети обнародован официальный рендер смартфона Motorola Moto E6
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке
Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Хоккей
Форвард Хьюз выбран «Нью Джерси» первым на драфте НХЛ-2019
Обновлено в 00:18
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Автоспорт
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Енисей» просматривает полузащитника «Спартака-2»
23-летний Рудковский в прошлом сезоне провел 29 игр за «Спартак-2», забив два мяча. 25-летний Косянчук тоже выступал в ФНЛ — за «Сочи».
Обновлено в 03:45
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей выпали из кабинки аттракциона
По данным Baza, у детей, которые выпали из аттракциона «Колобок», диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.
Обновлено в 05:06
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету
Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование
Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы
Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов
В полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен, заявив, что у него похищены часы стоимостью в шесть миллионов рублей и миллион наличными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак
Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили постановку «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, где помимо премьеры состоялась презентация сервиса «Мобильный художественный театр».
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51