Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировалиРИА Новости 04:26

Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.

с чего всё началось

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