Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировалиРИА Новости 04:26

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина. Она рассказала, что ночью артистка почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь.
Читать в источнике
с чего всё началось

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.
Интерфакс03:47

Подробнее о событии

Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

Телепрограмма04:31

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

7Дней.ру03:38

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

РИА Новости04:26

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с приступом астмы

StarHit.ru05:00

Испытала приступ удушья: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Дни.ру04:08

Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала состояние актрисы

Пятый канал04:53

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Интерфакс03:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»

Обновлено в 04:09
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Культура

Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

В Сети обнародован официальный рендер смартфона Motorola Moto E6

Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Форвард Хьюз выбран «Нью Джерси» первым на драфте НХЛ-2019

Обновлено в 00:18
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол

«Енисей» просматривает полузащитника «Спартака-2»

23-летний Рудковский в прошлом сезоне провел 29 игр за «Спартак-2», забив два мяча. 25-летний Косянчук тоже выступал в ФНЛ — за «Сочи».
Обновлено в 03:45
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В парке «Сокольники» трое детей выпали из кабинки аттракциона

По данным Baza, у детей, которые выпали из аттракциона «Колобок», диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.
Обновлено в 05:06
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Авто

Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету

Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование

Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек

Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы

Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Общество

Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов

В полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен, заявив, что у него похищены часы стоимостью в шесть миллионов рублей и миллион наличными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак

Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили постановку «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, где помимо премьеры состоялась презентация сервиса «Мобильный художественный театр».
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Обновлено в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное