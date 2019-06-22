Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировалиТАСС 04:37

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы Ольга Шукшина.
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Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

Телепрограмма04:31

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

7Дней.ру03:38

Испытала приступ удушья: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Дни.ру04:08

Представитель Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

РИА Новости07:03

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с приступом астмы

StarHit.ru05:00

Федосеева-Шукшина вскоре будет выписана из больницы

Интерфакс05:35

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

РБК06:08
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Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

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Политика

Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года

Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов записал первое видеообращение после отравления

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ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Космос

Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти

Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
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Политика

«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие

США составляет новый план противостояния России в Арктике

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Политика

МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты

В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
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Кино

«Сонин секрет» откроют в Питере

Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
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Политика

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
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Наука

Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
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Армия и оружие

Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана из-за сбитого американского беспилотника

Министерство иностранных дел Ирина вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для разговора по поводу американского беспилотника, сбитого военными исламской республики.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
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Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

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Футбол

«Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ

Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.
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Общество

В Крыму рассказали, как украинские туристы экономят на полуострове

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе рассказал НСН, почему украинцы отдыхают на полуострове, а не в Одессе.
Обновлено вчера в 13:54
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На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

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Политика

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
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Пикап и несколько мотоциклов столкнулись в США, погибли семь человек

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Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

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В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
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Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
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Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом

Бюджетный кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом в Индии.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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