Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировалиТАСС 04:37
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы Ольга Шукшина.
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Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года
Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.
Обновлено в 09:27
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Космос
Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти
Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Политика
«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:41
Политика
МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты
В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Кино
«Сонин секрет» откроют в Питере
Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана из-за сбитого американского беспилотника
Министерство иностранных дел Ирина вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для разговора по поводу американского беспилотника, сбитого военными исламской республики.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Футбол
«Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ
Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.
Обновлено в 06:59
Общество
В Крыму рассказали, как украинские туристы экономят на полуострове
Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе рассказал НСН, почему украинцы отдыхают на полуострове, а не в Одессе.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Бюджетный кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено в 05:37