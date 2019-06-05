Политика
Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в НормандииТАСС 09:46
Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
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Трамп вместе с европейскими лидерами отметил годовщину высадки в Нормандии
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