Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в НормандииТАСС 09:46

Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
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