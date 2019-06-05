Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в НормандииТАСС 09:46

Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
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В Нормандии пройдут мемориальные церемонии в годовщину высадки союзников

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Московский Комсомолец08:30

Лидеры стран почтили память погибших во время высадки союзников в Нормандии

News.ru09:38
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Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
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Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Происшествия

Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США

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Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
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Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

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