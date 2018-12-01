Политика

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита
ТАСС
14:03

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе. Об этом заявил в субботу президент Аргентины Маурисио Макри на закрытии встречи "двадцатки".
ТАСС14:03
Маурисио Макри
Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО.
— Маурисио МакриRT на русском 13:09

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Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

ТАСС14:03

Лидеры стран G20 приняли совместное заявление

Коммерсантъ13:57

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление

RT на русском13:09

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление

Известия12:55

Лидеры G20 в совместном заявлении признали необходимость оживления торговли

РЕН ТВ12:41

Лидеры G20 согласовали совместную декларацию

Газета.Ru12:24

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление

Говорит Москва12:20
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