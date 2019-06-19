Лидеры стран Евросоюза уже завтра продлят санкции против РоссииЭхо Москвы 10:04

Санкции были введены 5 лет назад в связи с событиями на востоке Украины и присоединением Крыма. С тех пор Евросоюз регулярно продлевал эти меры.

Лидеры стран Евросоюза уже завтра продлят санкции против России

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17 Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

Политика В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17 19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Неизвестные пытались поджечь ратушу и вокзал в австрийском городе Во втором по величине австрийском городе Грац неизвестные пытались поджечь ратушу, городской суд, областное управление и вокзал.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Происшествия Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Наука Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.

Экономика Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Происшествия В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Политика В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

Здоровье В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.

Шоу-бизнес Ирина Медведева впервые стала мамой Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом» Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Наука На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.