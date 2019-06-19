Политика

Лидеры стран Евросоюза уже завтра продлят санкции против РоссииЭхо Москвы 10:04

Санкции были введены 5 лет назад в связи с событиями на востоке Украины и присоединением Крыма. С тех пор Евросоюз регулярно продлевал эти меры.
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Главы стран ЕС сегодня, как ожидается, продлят санкции против России

Эхо Москвы19:14

Лидеры ЕС продлят санкции против РФ и попытаются согласовать кандидата на пост главы ЕК

ТАСС17:02

ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

RT на русском10:30

Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Коммерсантъ10:51

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Известия10:33

Евросоюз продлит санкции против России

Lenta.ru11:29

СМИ сообщают о намерении ЕС продлить санкции против РФ на полгода

Говорит Москва10:44
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Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Гаджеты

Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка

Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

35-летняя Дарья Мороз показала откровенное фото с молодым красавцем

Актриса Дарья Мороз обнажилась для рекламы ювелирных изделий.
Обновлено в 15:42
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Политика

Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17

Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Политика

В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17

19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Шойгу рассказал о создании зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь»

Обновлено в 12:12
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Обновлено в 15:47
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Неизвестные пытались поджечь ратушу и вокзал в австрийском городе

Во втором по величине австрийском городе Грац неизвестные пытались поджечь ратушу, городской суд, областное управление и вокзал.
Обновлено в 08:34
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Наука

Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных

В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
Обновлено 17 июня в 06:44
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Политика

В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады

Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено в 20:20
Здоровье

В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу

Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Наука

На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя

Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
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