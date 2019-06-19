Политика
Лидеры стран Евросоюза уже завтра продлят санкции против РоссииЭхо Москвы 10:04
Санкции были введены 5 лет назад в связи с событиями на востоке Украины и присоединением Крыма. С тех пор Евросоюз регулярно продлевал эти меры.
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Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
35-летняя Дарья Мороз показала откровенное фото с молодым красавцем
Актриса Дарья Мороз обнажилась для рекламы ювелирных изделий.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Политика
В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17
19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Обновлено в 15:47
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Неизвестные пытались поджечь ратушу и вокзал в австрийском городе
Во втором по величине австрийском городе Грац неизвестные пытались поджечь ратушу, городской суд, областное управление и вокзал.
Обновлено в 08:34
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Наука
Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных
В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
Обновлено 17 июня в 06:44
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады
Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено в 20:20
Здоровье
В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу
Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40