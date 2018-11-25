27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

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