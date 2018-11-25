Политика

Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Газета.Ru
08:24

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
Газета.Ru08:24
Дональд Туск
27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
— Дональд Туск, польский политикВедомости 05:01

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Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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