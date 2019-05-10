Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и ФиларетомГазета.Ru 01:49
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" канала 1+1.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика
Польский Lotus начал завозить нефть из РФ морем из-за ситуации с «Дружбой»
Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем в связи с ситуацией с трубопроводом "Дружба", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:00
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:33
Хоккей
Панарин заявил, что собирается изучать зарплатные потолки команд НХЛ
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил на вопрос, планирует ли он следить за оставшимися матчами плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Космос
Дело ясное, что материя — тёмная. Рухнула знаменитая теория Хокинга
Существование тёмной материи первым заподозрил американец со швейцарскими корнями Фриц Цвикки.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Происшествия
«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100
"Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 06:25
Политика
Госдеп анонсировал встречу Помпео и Путина
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Супермодель Наталья Водянова беременна в шестой раз, считают поклонники.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
Обновлено в 02:16
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»
В матче 28-го тура российской премьер-лиги «Оренбург» – «Урал» (2:2) судья Алексей Еськов ошибочно засчитал гол хозяев.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком
Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 07:54
Происшествия
На Алтае спасатели продолжают искать погибших под лавиной туристов
Спасатели Алтая задействовали для поиска собак (7 кинологических расчётов), на месте работают 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, республики Алтай и Алтайского края.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Во Владивостоке затонул пассажирский катер
В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Политика
У Зеленского рассказали о возможном участии Трампа в инаугурации
Спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что информация о возможном участии Президента США Дональда Трампа, в инаугурации победившего на выборах президента Владимира Зеленского закрытая.
Обновлено в 05:24
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Космос
Прототип будущего межзвездного зонда был испытан на воздушном шаре
Речь идет о создании межзвездной миссии, состоящей из легкого паруса с направленной энергией и космического корабля вафельной шкалы (WSS) «wafercraft».
Обновлено в 06:29
Политика
Коломойский заявил, что Аваков может стать премьер-министром Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.
Обновлено в 06:32
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33