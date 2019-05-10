Политика
Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархатаРБК 04:52
Бывший патриарх упраздненного Киевского патриархата Филарет намерен восстановить свою церковь вопреки планам лидера новой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявления церковных лидеров.
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Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
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Экономика
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров.
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Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
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