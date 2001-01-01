ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»Rostof.ru 06:07

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива». Соперники совсем недавно встречались в Москве в первом полуфинальном матче Кубка России (2:2).

ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»

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