Политика
Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с РоссиейИзвестия 05:12
Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP. Вместе с тем говорить о преобразовании формата в G8 с возвращением Москвы пока рано, отметил он.
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Наука
Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких
Обновлено в 00:25
Политика
Трамп рассказал о работе над включением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Пожар рядом со сгоревшим недавно цехом во Владикавказе попал на видео
Кстати, пожар зарегистрирован рядом с тем местом, где недавно сгорел чесальный цех.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено вчера в 14:41
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Росгвардия пообещала изучить законопроект об идентификационных номерах
Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы.
Обновлено в 04:09
Авто
В США на аукционе продают редкую Subaru SVX за 10 тысяч долларов
Выставленная на торги Subaru SVX была выпущена в 1994 году, а сама модель производилась в период с 1991 по 1997 года, а в Китае данная модель была известна под названием Alcyone.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
Обновлено в 01:44
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Музыка
На фестивале «Таврида — АРТ» парень сделал предложение девушке
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Греции на острове Самос эвакуировали туристов из-за лесного пожара
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«ПСЖ» нашел замену нападающему Неймару
Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" нашло замену нападающему Неймару в случае его перехода в другой клуб.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Здоровье
Продукты, которые мы готовим неправильно
Не стоит готовить тыкву без неё.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57