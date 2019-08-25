Главы стран G7 выступают за повышение взаимодействия с Россией, сообщили в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник AFP. Вместе с тем говорить о преобразовании формата в G8 с возвращением Москвы пока рано, отметил он.

Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией

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