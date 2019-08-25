Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения РоссииИзвестия вчера в 19:08

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 августа

Интерфакс01:30

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Известиявчера в 19:08

На саммите G7 обсудили возможное возвращение России

Газета.Ru01:26

СМИ сообщили о переговорах лидеров G7 по возвращению России в группу

РБКвчера в 21:19

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 20:39

СМИ: лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России

ТАССвчера в 19:30

Лидеры стран «Большой семерки» обсудили на саммите возвращение формата G8

Эхо Москвы02:30
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