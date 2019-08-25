Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммитВечерняя Москва вчера в 21:37
Представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения России в данный формат. При этом подчеркивается, что содержание обсуждения конфиденциально и не подлежит разглашению.
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Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Обновлено в 03:55
Политика
В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Трамп рассказал о работе над включением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Общество
Аэропорты Великобритании снимут запрет на провоз жидкости
Власти Великобритании рассматривают возможность отказа от запрета на провоз на бортах самолетов крупных емкостей с жидкостями и ноутбуков.
Обновлено в 05:01
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
В правительстве рассказали об уходе за российским флагом
В кабмине России сообщили, что триколор на здании Дома правительства в Москве каждую неделю проверяют и при необходимости отправляют в чистку.
Обновлено в 05:44
Общество
Нескольких оппозиционеров задержали на проспекте Сахарова в Москве
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Футбол
«Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года
«Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.
Обновлено в 05:34
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Петербуржского корреспондента интернет-издания «Медиазона» обвинили в неповиновении полиции
Френкель предположил, что полицейские просто не хотели, чтобы он снимал происходящее внутри автозака.
Обновлено в 06:07
Единоборства
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator
Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, 5 лет назад стеклил его балкон.
Обновлено в 06:32
Игры
Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году
Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
В Сети обнаружили возможные названия новых смартфонов iPhone 11
На просторах Сети оказались обнаружены возможные названия новых смартфонов iPhone 11 производства компании Apple.
Обновлено в 06:01