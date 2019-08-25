Представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения России в данный формат. При этом подчеркивается, что содержание обсуждения конфиденциально и не подлежит разглашению.

Политика В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Политика Французский перевозчик отказался от использования Севморпути Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Общество Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.

Политика Трамп рассказал о работе над включением России в G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».

Политика Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Общество Аэропорты Великобритании снимут запрет на провоз жидкости Власти Великобритании рассматривают возможность отказа от запрета на провоз на бортах самолетов крупных емкостей с жидкостями и ноутбуков.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Общество В правительстве рассказали об уходе за российским флагом В кабмине России сообщили, что триколор на здании Дома правительства в Москве каждую неделю проверяют и при необходимости отправляют в чистку.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Футбол «Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года «Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.

Происшествия Петербуржского корреспондента интернет-издания «Медиазона» обвинили в неповиновении полиции Френкель предположил, что полицейские просто не хотели, чтобы он снимал происходящее внутри автозака.

Единоборства Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Происшествия Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, 5 лет назад стеклил его балкон.

Игры Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.

Политика На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4» На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Экономика Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.