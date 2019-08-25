Политика
Лидеры G7 обсудили возможность возвращения РоссииРоссийская газета 20:38
Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России. Об этом рассказал представитель кабмина Японии. Между тем пока неизвестно, к какому соглашению пришли участники саммита.
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Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
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Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
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Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
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