Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения РоссииИзвестия 19:08
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Футбол
«Реал» упустил в концовке победу над «Вальядолидом»
Мадридский «Реал» не смог победить «Реал Вальядолид» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:01
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Происшествия
Три дня уничтожения севшего в поле A321 уместили в минуту видео
Самолет Airbus A321, который аварийно сел возле аэропорта Жуковский 15 августа, полностью убрали с кукурузного поля.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке-04» благодаря хет-трику Левандовски
Матч второго тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке-04» и «Баварией», который проходил на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, закончился крупной победой гостей — 3:0.
Обновлено в 17:00
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено в 19:43
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Футбол
«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»
«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено в 17:28
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Политика
Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на праздничные мероприятия, проходившие в центре Киева ко Дню независимости страны.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Ученый из США дал советы по снижению вреда от использования смартфона
Американский специалист из Университета Пердана Эрна Фариза Мохд Поот поделился рекомендациями, которые смогут обеспечить снижение вреда для здоровья во время использования смартфона.
Обновлено в 20:56
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Недвижимость
Стоимость нового жилья растет в России
В крупных городах России за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:21
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
Обновлено в 08:33
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
Обновлено вчера в 07:59
Авто
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации
Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено в 09:08
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Музыка
Назван победитель Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде
Победителем Мирового чемпионата фейерверков-2019 стала команда из Канады.
Обновлено в 19:09
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30