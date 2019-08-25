Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения РоссииИзвестия вчера в 19:08

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 августа

Интерфакс01:30

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 20:39

СМИ сообщили о переговорах лидеров G7 по возвращению России в группу

РБКвчера в 21:19

Лидеры стран G7 в первый день саммита обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России

Эхо Москвы01:00

На саммите G7 обсудили возможное возвращение России в «Группу восьми»

RT на русскомвчера в 19:58

СМИ: лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России

ТАССвчера в 19:30

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Известиявчера в 19:08
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Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Обновлено вчера в 11:10
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Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию

По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
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Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС

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Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
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Политика

Китайское издание назвало ожидаемым «дерзкий» отказ РФ от участия в G8

Американцы пытались развести Китай и Россию в противоположные стороны, предложив РФ возвращение в G8, но ожидаемо получили "дерзкий отказ".
Обновлено вчера в 23:47
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Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков

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Культура

На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России

На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
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Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
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Общество

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Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол

Монтелла раскритиковал судью после матча с «Наполи»

В первом туре Серии А «фиалки» проиграли «Наполи» (3:4). По словам Винченцо Монтеллы, арбитры неоднозначно трактовали несколько эпизодов матча, включая пенальти на Мертенсе, однако не захотели проверить правильность решений при помощи VAR.
Обновлено в 01:20
Наука

Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости

Обновлено 21 августа в 20:02
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NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

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Политика

Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью

Актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выложила фото, на котором кормит грудью сына Марка.
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«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
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Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии

Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
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Единоборства

Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225

Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
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Космос

Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября

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Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
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Многие пользователи Redmi готовы отказаться от стандартного разъема для наушников

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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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Авто

В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX

Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
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Симеоне: Торрес заслужил место в истории спорта

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В Абхазии проходят выборы президента

В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
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