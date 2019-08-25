Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения РоссииИзвестия вчера в 19:08
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
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Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Обновлено вчера в 11:10
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Космос
Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС
Обновлено вчера в 06:06
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Здоровье
Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Китайское издание назвало ожидаемым «дерзкий» отказ РФ от участия в G8
Американцы пытались развести Китай и Россию в противоположные стороны, предложив РФ возвращение в G8, но ожидаемо получили "дерзкий отказ".
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков
В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено вчера в 07:27
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено вчера в 05:36
Наука
Названа самая «страшная» группа крови
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
Монтелла раскритиковал судью после матча с «Наполи»
В первом туре Серии А «фиалки» проиграли «Наполи» (3:4). По словам Винченцо Монтеллы, арбитры неоднозначно трактовали несколько эпизодов матча, включая пенальти на Мертенсе, однако не захотели проверить правильность решений при помощи VAR.
Обновлено в 01:20
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Обновлено 21 августа в 20:02
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью
Актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выложила фото, на котором кормит грудью сына Марка.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Единоборства
Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Гаджеты
Многие пользователи Redmi готовы отказаться от стандартного разъема для наушников
Компании, выпускающие мобильные устройства, устанавливают в них стандартный разъем для наушников, порт USB-C и инфракрасный излучатель.
Обновлено вчера в 03:51
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.
Обновлено в 00:38
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Симеоне: Торрес заслужил место в истории спорта
Торрес заслужил место в истории спорта благодаря упорному труду, самоотдаче и уважению к окружающим. Он прекрасный человек и футболист.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
Обновлено в 01:34