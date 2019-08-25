Политика
Лидеры G7 обсудили на саммите вопрос о возвращении РоссииiReactor вчера в 21:04
Главы стран G8 в ходе саммита, который проходит в Биаррице, подняли вопрос возвращения России к формату «восьмерки». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо. В настоящее время во французском Биаррице проходит саммит «Большой восьмерки».
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с чего всё началось
Об этом сообщило японское агентство Kyodo, уточнив, что лидеры стран-участниц обсудили вопрос включения России в G8 за ужином в первый же день саммита.Собеседник00:45
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