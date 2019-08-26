Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в структурах ЕС, вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался лидерами стран-участниц саммита за ужином, однако к консенсусу стороны так и не пришли.

Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

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