Политика
РИА НовостиЛидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в структурах ЕС, вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался лидерами стран-участниц саммита за ужином, однако к консенсусу стороны так и не пришли.
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Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Хоккей
СКА обыграл «Авангард» в финальном матче турнира Пучкова
Петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» в заключительном матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
Нева Спорт 15:19
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы 06:03
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru 17:26
Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия
В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет
Жительница американского города Нью-Йорк Мэгги Уэлз нашла своего кота по кличке Тигр, пропавшего одиннадцать лет тому назад.
Аргументы недели 15:56
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
REGNUM 06:35
Политика
На Украине готовятся к банкротству ГТС и новому росту тарифов на газ
Предварительные объемы импорта составят 1,5 млрд кубометров в год, независимо от наличия транзита российского газа через украинскую ГТС.
ГЛАС.RU 05:08
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК 19:07
Теннис
Теннисистка Дарья Касаткина не вышла во второй круг US Open
Российская 22-летняя теннисистка Дарья Касаткина уступила британской спортсменке Йоханне Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
News.ru 14:37
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Политика
Меркель призвала провести переговоры Путина и Зеленского
Московский Комсомолец 07:51
Футбол
Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»
Sportbox.RU 16:43
Шоу-бизнес
Галкин попозировал для селфи с пятилетним сыном Гарри
Максим Галкин провел вечер в компании пятилетнего сына от Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 14:16
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
РИА Новости 08:59
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Космос
Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни
Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo 14:32
Происшествия
На «Планерной» на рельсы упал человек
В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.
Вести.Ru 19:10
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Армия и оружие
В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда
В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
Известия 19:17
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27