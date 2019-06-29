Политика

Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммитаМосковский Комсомолец 02:26

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры G20 в Осаке смогли в итоге принять финальную декларацию саммита, хотя в ходе ее обсуждения были разногласия. Он отметил, что лидеры постарались не выпячивать противоречия, а сосредоточить внимание на точках соприкосновения.
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Саммит G20. Премьер-министр Японии Абэ подвел итоги

Absolut TV05:19

Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммита

Московский Комсомолец02:26

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация

Апрал03:45

Лидеры G20 выступили за торговлю между странами без дискриминации

Daily Storm03:10

Лидеры G20 согласились, что ВТО нужна реформа

РЕН ТВ02:59

Абэ подвел итоги саммита G20

ТАСС02:30

Итоги саммита G20 подведены

Красная весна04:01
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