Политика
Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммитаМосковский Комсомолец 02:26
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры G20 в Осаке смогли в итоге принять финальную декларацию саммита, хотя в ходе ее обсуждения были разногласия. Он отметил, что лидеры постарались не выпячивать противоречия, а сосредоточить внимание на точках соприкосновения.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:12, Вашингтон
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
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На саммите G20 в Осаке начались переговоры Путина и Трампа
В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:20
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Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
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Каррера может стать главным тренером ПАОКа
Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено 27 июня в 17:05
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
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Посол в Молдавии: США не намерены укрывать олигарха Плахотнюка
США не намерены помогать с укрытием молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, который после смены власти в Молдавии покинул пост лидера бывшей правящей Демократической партии (ДПМ) и выехал из страны.
Обновлено в 09:05
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«Валенсия» объявила о переходе Черышева
Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Общество
В Чунском и Зиминском районе ухудшается паводковая обстановка
В Чунском и Зиминском районах в реках поднимается вода. В Чунском районе ввели режим чрезвычайно ситуации.
Обновлено в 07:22
Политика
Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ
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Три моста в Тулунском районе Иркутской области разрушены из-за паводка. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено 27 июня в 08:13
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
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В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
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Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным
Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
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Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
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Откуда на локтях и коленях появляются белые участки кожи?
У мужа на локтях и на коленях появились участки белой шелушащейся кожи.
Обновлено в 07:55
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
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Обновлено в 07:46
Футбол
Черчесов и Стауче посетили сборы ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и тренер вратарей Гинтарас Стауче в Австрии посетили тренировку ЦСКА и пообщались с игроками и тренерским штабом армейцев. pic.twitter.com/sy6x7U9Z99 — Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 16:37