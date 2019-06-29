Политика

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларацияАпрал 03:45

Ранее сообщалось, что работа над этим документом идет непросто. Однако руководители государств сумели найти компромиссы, обратив свое внимание не на противоречия, а на точки соприкосновения. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Саммит G20. Премьер-министр Японии Абэ подвел итоги

Absolut TV05:19

Итоги саммита G20 подведены

Красная весна04:01

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация

Апрал03:45

Абэ подвел итоги саммита G20

ТАСС02:30

Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммита

Московский Комсомолец02:26
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Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове

Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
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«Валенсия» объявила о трансфере Черышева

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Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

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Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме

Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
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Политика

Путин и Абэ заявили о продвижении в развитии отношений Москвы и Токио

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Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
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Бывший игрок «Ювентуса» возглавил молодежную команду клуба

Фабио Пеккья назначен главным тренером молодежной команды «Ювентуса» (U-21).
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Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Здоровье

Названы 6 завтраков, напрасно считающихся полезными

Обновлено в 04:43
Политика

Мэй заявила о невозможности нормализации отношений с Россией

Как писала «Метагазета», лидер Консервативной и юнионистской партии, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце мая 2019 года объявила, что покинет пост лидера правящей партии 7 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Автоспорт

Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Авто

BMW защищает огромную решетку радиатора

Главный дизайнер немецкой автомобилестроительной компании BMW Адриан ван Хойдонк продолжает отстаивать право на существование гипертрофированной решетки радиатора BMW 7-й серии.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

Обновлено в 06:00
Происшествия

Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма

Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Музыка

Музыкант из Челябинска назван одним из лучших пианистов в мире

В шесть лет Дима стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске.
Обновлено в 02:25
Происшествия

На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди

Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Общество

В Иркутской области борются с последствиями наводнения

Спасатели проводят эвакуацию людей в Иркутской области.
Обновлено в 04:46
Культура

Студенты показали спектакль-оргию на молодежном форуме в Крыму

Студенты Gogol school представили провокационную постановку на театральной смене молодежного форума «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 05:56
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».
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Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

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Песков рассказал об условиях контракта по поставкам С-400 Турции

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Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»

Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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