По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларацияАпрал 03:45

Ранее сообщалось, что работа над этим документом идет непросто. Однако руководители государств сумели найти компромиссы, обратив свое внимание не на противоречия, а на точки соприкосновения. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Общество Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.

Политика Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».

Политика Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Политика Мэй заявила о невозможности нормализации отношений с Россией Как писала «Метагазета», лидер Консервативной и юнионистской партии, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце мая 2019 года объявила, что покинет пост лидера правящей партии 7 июня 2019 года.

Происшествия В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».

Футбол Глушаков стал футболистом «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Автоспорт Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.

Авто BMW защищает огромную решетку радиатора Главный дизайнер немецкой автомобилестроительной компании BMW Адриан ван Хойдонк продолжает отстаивать право на существование гипертрофированной решетки радиатора BMW 7-й серии.

Происшествия Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.

Музыка Музыкант из Челябинска назван одним из лучших пианистов в мире В шесть лет Дима стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске.

Культура Студенты показали спектакль-оргию на молодежном форуме в Крыму Студенты Gogol school представили провокационную постановку на театральной смене молодежного форума «Таврида» в Крыму.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Футбол «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».