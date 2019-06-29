Политика
По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларацияАпрал 03:45
Ранее сообщалось, что работа над этим документом идет непросто. Однако руководители государств сумели найти компромиссы, обратив свое внимание не на противоречия, а на точки соприкосновения. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове
Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Черышева
Обновлено в 05:29
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Общество
Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме
Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Футбол
Бывший игрок «Ювентуса» возглавил молодежную команду клуба
Фабио Пеккья назначен главным тренером молодежной команды «Ювентуса» (U-21).
Обновлено в 07:35
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Названы 6 завтраков, напрасно считающихся полезными
Обновлено в 04:43
Политика
Мэй заявила о невозможности нормализации отношений с Россией
Как писала «Метагазета», лидер Консервативной и юнионистской партии, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце мая 2019 года объявила, что покинет пост лидера правящей партии 7 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка
В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Автоспорт
Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Авто
BMW защищает огромную решетку радиатора
Главный дизайнер немецкой автомобилестроительной компании BMW Адриан ван Хойдонк продолжает отстаивать право на существование гипертрофированной решетки радиатора BMW 7-й серии.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского
Обновлено в 06:00
Происшествия
Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма
Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Музыка
Музыкант из Челябинска назван одним из лучших пианистов в мире
В шесть лет Дима стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На высоте 50 метров: на аттракционе в «Диво острове» застряли люди
Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
Обновлено в 07:10
Общество
В Иркутской области борются с последствиями наводнения
Спасатели проводят эвакуацию людей в Иркутской области.
Обновлено в 04:46
Культура
Студенты показали спектакль-оргию на молодежном форуме в Крыму
Студенты Gogol school представили провокационную постановку на театральной смене молодежного форума «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».
Обновлено в 06:50
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»
Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
Обновлено в 04:00