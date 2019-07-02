с чего всё началось

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Шоу-бизнес Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Общество РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа» 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.

Происшествия Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили «По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.

Здоровье Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.

Экономика Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами «Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.

Происшествия Школьник упал с высоты в Авиагородке в Петербурге В Санкт-Петербурге госпитализировали ученика четвертого класса. Ребенок упал с высоты в Авиагородке.

Происшествия На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна» Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Политика Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.

Экономика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.