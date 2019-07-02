Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктурRT на русском вчера в 13:20

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.
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Так, на должность
 главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.
РБКвчера в 13:50

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Крамп-Карренбауэр не выразила желания занять пост министра обороны ФРГ

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Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС

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Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

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Туск надеется, что Ляйен обеспечит географический баланс в составе ЕК

РИА Новостивчера в 16:38

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Газета.Ruвчера в 16:03

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

RT на русскомвчера в 13:20
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Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

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Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии

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Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

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В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
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Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
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Обновлено в 01:52
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России

В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Школьник упал с высоты в Авиагородке в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализировали ученика четвертого класса. Ребенок упал с высоты в Авиагородке.
Обновлено в 01:39
Происшествия

На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»

Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика

Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ

Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза, игрок покинул расположение «Ростова»

Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
Обновлено вчера в 12:39
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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

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Авто

Toyota представила новую топовую версию пикапа Toyota Hilux

Toyota в Россию привезла новую версию пикапа Hilux Exclusive Black, которую можно купить за 2 862 000 рублей.
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Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

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