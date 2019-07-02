Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктурRT на русском вчера в 13:20
Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.
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с чего всё началось
Так, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.РБКвчера в 13:50
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Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России
В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Школьник упал с высоты в Авиагородке в Петербурге
В Санкт-Петербурге госпитализировали ученика четвертого класса. Ребенок упал с высоты в Авиагородке.
Обновлено в 01:39
Происшествия
На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»
Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза, игрок покинул расположение «Ростова»
Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Авто
Toyota представила новую топовую версию пикапа Toyota Hilux
Toyota в Россию привезла новую версию пикапа Hilux Exclusive Black, которую можно купить за 2 862 000 рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Баскетбол
Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета
Обновлено вчера в 16:26