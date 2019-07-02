Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктурRT на русском 13:20

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.
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Так, на должность
 главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.
РБК13:50

Подробнее о событии

На пост главы Европейского ЦБ выдвинули председателя МВФ Кристин Лагард

Эхо Москвы18:22

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Газета.Ru16:03

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

РБК13:50

Туск надеется, что Ляйен обеспечит географический баланс в составе ЕК

РИА Новости16:38

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС

Интерфакс13:25

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

RT на русском13:20

Bild: германского министра на должность главы Еврокомиссии предложил Макрон

ТАСС16:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры

«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Гаджеты

Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10

Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:04
Политика

Россия за 10 лет удвоила количество стран с безвизовым въездом

Россияне в 2009 году могли посещать без оформления виз только 60 стран мира. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Henley&Partners.
Обновлено в 04:39
Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленского назвали очередным Наполеоном

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Политика

Совет Европы требует у России еще €55 млн

Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
ЖКХ

В Пензе муниципалитеты будут отвечать за порядок возле мусорных баков

Жители домов на улице Пацаева уже давно смирились с состоянием местной контейнерной площадки. Порой в баках мусора меньше, чем возле них.
Обновлено в 12:56
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

«Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей

По некоторым данным, контракт на роды обойдется рэп-звезде в миллион рублей. Сейчас беременная модель находится в путешествии в США.
Обновлено в 09:53
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено в 16:35
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено вчера в 20:01
Космос

Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.
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По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
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Экономика

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Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
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