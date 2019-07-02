Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктурRT на русском вчера в 13:20

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.
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Так, на должность
 главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.
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Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

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