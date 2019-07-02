Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктурRT на русском вчера в 13:20
Председатель Европейского совета Дональд Туск в своём микроблоге в Twitter сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — написал Туск.
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с чего всё началось
Так, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.РБКвчера в 13:50
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Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено вчера в 14:45
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Минобороны России и КНДР активизировали взаимодействие
Межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР в последнее время активизировалось на всех уровнях.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Глава Октябрьского района Уфы подал в отставку после критики Хабирова
Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, которого сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ раскритиковал Радий Хабиров, подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.
Обновлено 01 июля в 10:47
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Экономика
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
«Лестер» договорился с «Ньюкаслом» о покупке нападающего Переса
«Ньюкасл» согласился продать своего нападающего Айосе Переса в «Лестер», сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.
Обновлено вчера в 20:09
Спорт
Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии
Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода
В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 16:21
Баскетбол
Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Аудиторы обнаружили миллиардные потери бюджета Красноярского края
Аудиторы заявили о 2,4 млрд. руб. прямых потерь бюджета в связи с этим, передает пресс-служба счетного органа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28