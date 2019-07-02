Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские постыГазета.Ru 13:19
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета. Ранее сообщалось, что Туск остановил саммит ЕС.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Космос
Команда InSight получает кадры по спасению «Крота»
Представители НАСА заявили, что теперь команда сможет взглянуть на «Крота» и, возможно, выяснить, в чем дело.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Политика
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНР
Обновлено в 09:16
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Политика
Минтранс Чехии вновь разрешил полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний разрешили в Чехии до 7 июля, об этом во вторник, 2 июля, сообщили в министерстве транспорта республики.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Общество
В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек
Обновлено в 13:31
Политика
Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.
Обновлено в 12:30
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Космос
Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера
Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у бизнесмена
ФСБ и МВД задержали военнослужащих органов Федеральной службы безопасности по подозрению в причастности к хищению денег у предпринимателя.
Обновлено в 10:38
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»
Обновлено в 13:44