Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские постыРБК 13:50
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал прекратить обсуждать инцидент с выездом машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 14:55
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара
Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10
Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:04
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
На могилу Юлии Началовой продают паломнические туры
Обновлено в 12:53
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено в 12:20
Экономика
Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне
Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Общество
Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Теннис
Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона
Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Транспорт
Подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара
Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 8 июля до 28 рублей. Об этом сообщают СМИ кубанской столицы.
Обновлено в 09:07
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Политика
Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса
По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном
Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER
NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15