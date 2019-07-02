Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские постыРБК 13:50

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.
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Обновлено в 10:28
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Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
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Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
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Транспорт

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Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 8 июля до 28 рублей. Об этом сообщают СМИ кубанской столицы.
Обновлено в 09:07
Спорт

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса

По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
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Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
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