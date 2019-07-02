с чего всё началось

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Энергетика Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублей По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.

Общество Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.

Путешествия Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян "Министерство иностранных дел с 1 августа и до 31 июля 2020 года продлевает эксперимент по предоставлению безвизового режима гражданам Таиланда, Брунея, Филиппин и России", - говорится в заявлении.

Экономика ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Культура Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.

Спорт Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге.

Политика Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Общество На каждого россиянина пришлось по одному нарушению ПДД в 2018 году Буксман подчеркнул, что прокурорами отменялось решение о прекращении уголовного дела о нарушении ПДД в каждом пятом случае.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.