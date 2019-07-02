Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские постыРБК 13:50
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.
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с чего всё началось
Так, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.РБК13:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
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