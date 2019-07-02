с чего всё началось

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Политика Среди погибших подводников оказались два Героя России В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Здоровье Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».

Экономика Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Политика Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.

Происшествия Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Общество Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Шоу-бизнес Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.

Происшествия Кандидата в муниципальные депутаты избили в Петербурге Кандидат в муниципальные депутаты от «Яблока» написал заявление на лиц, которые избили его в стенах ИКМО «Черная речка».

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Театры Труппа Волковского театра просит уволить директора Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.

Гаджеты NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.

Общество Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.

Теннис Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.

Экономика Kauppalehti (Финляндия): средний класс России находится в затруднительном положении (Kauppalehti) Крупнейший частный банк России "Альфа-Банк" утверждает в своем исследовании, что средний класс в России сокращается со скоростью миллион человек в год.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.