Политика

Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские постыРБК 13:50

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.
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Так, на должность
 главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.
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