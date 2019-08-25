Политика

Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммитВечерняя Москва вчера в 21:37

Представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения России в данный формат. При этом подчеркивается, что содержание обсуждения конфиденциально и не подлежит разглашению.
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с чего всё началось
Об этом сообщило японское агентство Kyodo
, уточнив, что лидеры стран-участниц обсудили вопрос включения России в G8 за ужином в первый же день саммита.
Собеседник00:45

Подробнее о событии

На саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к «восьмерке» с участием России

Эхо Москвы06:00

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 августа

Интерфакс01:30

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Известиявчера в 19:08

СМИ сообщили о переговорах лидеров G7 по возвращению России в группу

РБКвчера в 21:19

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 20:39

СМИ: лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России

ТАССвчера в 19:30

На саммите G7 обсудили возможное возвращение России

Газета.Ru01:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
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Политика

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Политика

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Обновлено 23 августа в 11:37
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Происшествия

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
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