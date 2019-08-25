Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммитВечерняя Москва вчера в 21:37
Представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения России в данный формат. При этом подчеркивается, что содержание обсуждения конфиденциально и не подлежит разглашению.
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с чего всё началось
Об этом сообщило японское агентство Kyodo, уточнив, что лидеры стран-участниц обсудили вопрос включения России в G8 за ужином в первый же день саммита.Собеседник00:45
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
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Общество
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NASA сообщило о первом преступлении в космосе
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