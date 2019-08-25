с чего всё началось

Представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения России в данный формат. При этом подчеркивается, что содержание обсуждения конфиденциально и не подлежит разглашению.

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Экономика Huawei потеряет 10 миллиардов долларов Китайский технологический гигант ожидал получить значительные убытки после того, как был включен в санкционный список, но теперь он скорректировал свой прогноз и оценил, что его потребительский бизнес упустит около 10 миллиардов долларов дохода, что на треть ниже первоначальных оценок.

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