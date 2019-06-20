Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕврокомиссииРБК 22:20
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска. «Ни один из кандидатов не получил большинства [голосов]», — сообщил Туск. Следующая встреча Европейского совета запланирована на 30 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Тележурналист лишился глаза во время протестов в Тбилиси
Журналист одной из грузинских телекомпаний лишился глаза в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.
Обновлено в 21:31
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Происшествия
Вертолет с японскими военными разбился в Токио
В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.
Обновлено в 22:23
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Авто
Cadillac представил обновленный кроссовер XT5
Компания Cadillac представила обновленный кроссовер XT5 для китайского рынка.
Обновлено в 06:24
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Строго говоря, у Креты уже есть аналог под маркой Kia: модель KX3 дебютировала еще в 2015 году, но представлена только на китайском рынке.
Обновлено в 12:17
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Космос
Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Здоровье
Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения
О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.
Обновлено в 06:59
Космос
САФУ и МГТУ обсудили запуск спутника
Представители САФУ с ответным визитом посетили МГТУ им. Н. Э. Баумана и продолжили обсуждение направлений сотрудничества в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".
Обновлено в 03:35
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Общество
СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках
Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Американского студента похитили в Мексике
В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07