Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕврокомиссииРБК 22:20

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска. «Ни один из кандидатов не получил большинства [голосов]», — сообщил Туск. Следующая встреча Европейского совета запланирована на 30 июня.
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Лидеры ЕС не договорились о новом главе ЕК

RT на русском20:44

Меркель призвала не допустить кризиса в Евросоюзе

РИА Новости22:25

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

РБК22:20

Высших чиновников ЕС назначат на внеочередном саммите 30 июня

Коммерсантъ22:29

Лидеры ЕС не смогли договориться о новом главе Еврокомиссии

REGNUM21:17

Лидеры ЕС не договорились о новом главе ЕК. Внеочередной саммит назначен на 30 июня

ТАСС20:21

В Евросоюзе начался торг за высшие посты

Expert.ru09:44
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Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Тележурналист лишился глаза во время протестов в Тбилиси

Журналист одной из грузинских телекомпаний лишился глаза в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.
Обновлено в 21:31
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Происшествия

Вертолет с японскими военными разбился в Токио

В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.
Обновлено в 22:23
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено в 07:10
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика

Путин рассказал о склонностях Кудрина

В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Авто

Cadillac представил обновленный кроссовер XT5

Компания Cadillac представила обновленный кроссовер XT5 для китайского рынка.
Обновлено в 06:24
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Строго говоря, у Креты уже есть аналог под маркой Kia: модель KX3 дебютировала еще в 2015 году, но представлена только на китайском рынке.
Обновлено в 12:17
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Здоровье

Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения

О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.
Обновлено в 06:59
Космос

САФУ и МГТУ обсудили запуск спутника

Представители САФУ с ответным визитом посетили МГТУ им. Н. Э. Баумана и продолжили обсуждение направлений сотрудничества в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".
Обновлено в 03:35
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Общество

СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Американского студента похитили в Мексике

В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
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