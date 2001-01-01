Лидеры 28 стран ЕС поужинали спаржей с лососем, ростбифом и клубнично-лаймовым десертомТАСС вчера в 18:49

Главы государств и правительств Евросоюза приступили к самому сложному вопросу саммита - определению кандидата на пост председателя Еврокомиссии - за ужином, меню которого состояло из спаржи с лососем, ростбифа и десерта в виде клубнично-лаймового тарта.

Лидеры 28 стран ЕС поужинали спаржей с лососем, ростбифом и клубнично-лаймовым десертом

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