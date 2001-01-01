Политика
Лидеры 28 стран ЕС поужинали спаржей с лососем, ростбифом и клубнично-лаймовым десертомТАСС вчера в 18:49
Главы государств и правительств Евросоюза приступили к самому сложному вопросу саммита - определению кандидата на пост председателя Еврокомиссии - за ужином, меню которого состояло из спаржи с лососем, ростбифа и десерта в виде клубнично-лаймового тарта.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Раненый обезумевшим отцом 10-летний мальчик пытался защитить сестренку
Тяжело раненый мальчик встал с кровати и пошел следом за отцом, он попытался защитить сестренку от главы семейства.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА
Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне
Скандал разгорелся в британской консервативной партии после того, как член Министерства иностранных дел и по делам Содружества Марк Филд силой выпроводил экологическую активистку из зала во время официального мероприятия в Лондоне.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Американский «Посейдон» показали изнутри
Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon («Посейдон») Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
РФ посягает на «архитектуру европейской безопасности», заявили в НАТО
Нельзя позволить России «разрушить архитектуру европейской безопасности», полагают в Оборонном колледже НАТО.
Обновлено в 01:04
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Финансы
Курс доллара опустился до значений августа 2018 года
Курс доллара опустился ниже 63 рублей до значений 1 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Гаджеты
Energizer E12 — телефон за 12 евро с двумя SIM-картами, мультимедийными кнопками, поддержкой MP3 и MicroSD
Говоря о музыке, стоит отметить наличие поддержки карт памяти MicroSD (до 16 ГБ) и мультимедийных клавиш под экраном для управления воспроизведением.
Обновлено в 01:21
Общество
В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47