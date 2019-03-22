Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брекситаRT на русском 19:01

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита. «ЕС27 единогласно одобрили ответ на запросы Великобритании», — написал Туск.
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с чего всё началось
«Евросоюз рассматривает вопрос о том, чтобы убедить Британию отложить Brexit на девять месяцев, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением Терезы Мэй», — сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источник.
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Эхо Москвы21:05

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