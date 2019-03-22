Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брекситаRT на русском 19:01

с чего всё началось

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита. «ЕС27 единогласно одобрили ответ на запросы Великобритании», — написал Туск.

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

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