Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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«Евросоюз рассматривает вопрос о том, чтобы убедить Британию отложить Brexit на девять месяцев, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением Терезы Мэй», — сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источник.
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