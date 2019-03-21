Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43

с чего всё началось

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Происшествия Главный томский пристав растратил деньги сотрудников Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.

Спорт У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Хоккей Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт» По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.

Происшествия Российского школьника засосала грязевая жижа Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Авто Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.

Культура США вернут Украине похищенную нацистами картину США собираются вернуть Украине картину, которую в 1943 году нацисты похитили из музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

Общество Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Политика Зеленский сделал заявление об отказе от выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от выборов.

Общество Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.

Игры Valve представила редизайн библиотеки Steam На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.

Технологии 10 главных фактов о Stadia от Google Разумеется, топовый современный ПК выдаёт более 10,7 терафлопс, но Фил Харрисон из Google в своей презентации предпочёл не упоминать сей неудобный факт.

Общество В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.

Интернет В ОС Android найдена опасная уязвимость Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.

Общество Весенняя погода идет в Новосибирск Весенняя погода идет в Новосибирск, сообщается на портале «Gismetio».

Политика США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.