Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Евросоюз рассматривает вопрос о том, чтобы убедить Британию отложить Brexit на девять месяцев, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением Терезы Мэй», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.Полит.рувчера в 16:07
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Отсрочка Brexit, о которой просила Тереза Мэй, предусматривает два возможных сценария
Эхо Москвывчера в 21:05
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Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено 20 марта в 09:12
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Спорт
У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су
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Происшествия
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Хоккей
Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»
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Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
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Футбол
Баскетболисты «Баварии» победили «Барселону» в матче Евролиги
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Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Авто
Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 20:01
Путешествия
Мир, тур, май: куда поедут отдыхать тюменцы на майских праздниках
Многие хотят провести майские праздники в жарких странах.
Обновлено вчера в 03:00
Культура
США вернут Украине похищенную нацистами картину
США собираются вернуть Украине картину, которую в 1943 году нацисты похитили из музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено вчера в 03:09
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от выборов.
Обновлено 20 марта в 11:41
Общество
Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Технологии
10 главных фактов о Stadia от Google
Разумеется, топовый современный ПК выдаёт более 10,7 терафлопс, но Фил Харрисон из Google в своей презентации предпочёл не упоминать сей неудобный факт.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
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Обновлено вчера в 21:42
Интернет
В ОС Android найдена опасная уязвимость
Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Весенняя погода идет в Новосибирск
Весенняя погода идет в Новосибирск, сообщается на портале «Gismetio».
Обновлено в 00:22
Здоровье
Ярославцы смогут сделать флюорографию в выходные
Ярославцы смогут сделать флюорографию в выходные.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР
Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09