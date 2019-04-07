Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве СтаровойтовойГазета.Ru 11:32

Старовойтову застрелили в ноябре 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. Главарю "тамбовской" организованной преступной группировки (ОПГ), предпринимателю Владимиру Барсукову предъявлено обвинение в убийстве депутата Госдумы и правозащитницы Галины Старовойтовой.
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Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Газета.Ru11:32

Главарю «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

ТАСС08:03

Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

РБК08:31

Лидера тамбовской ОПГ обвинили в убийстве Галины Старовойтовой

РИА Новости08:26

Лидера тамбовской ОПГ Барсукова обвинили по делу об убийстве депутата Старовойтовой

Коммерсантъ08:19

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Интерфакс09:12

ФСБ предъявила Барсукову-Кумарину убийство Старовойтовой. Но по просьбе таинственного политика, ненавидевшего демократию

Фонтанка.Ру07:32
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