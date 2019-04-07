Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве СтаровойтовойГазета.Ru 11:32
Старовойтову застрелили в ноябре 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. Главарю "тамбовской" организованной преступной группировки (ОПГ), предпринимателю Владимиру Барсукову предъявлено обвинение в убийстве депутата Госдумы и правозащитницы Галины Старовойтовой.
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