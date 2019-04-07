Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве СтаровойтовойИнтерфакс 09:12
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
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Владимиру Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой
Петербургский дневник08:27
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