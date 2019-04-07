Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве СтаровойтовойИнтерфакс 09:12

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
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Владимиру Барсукову нашли политический мотив

Коммерсантъ18:07

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Газета.Ru11:32

Главарю «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

ТАСС08:03

Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

РБК08:31

Лидера тамбовской ОПГ обвинили в убийстве Галины Старовойтовой

РИА Новости08:26

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Интерфакс09:12

ФСБ предъявила Барсукову-Кумарину убийство Старовойтовой. Но по просьбе таинственного политика, ненавидевшего демократию

Фонтанка.Ру07:32
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Старовойтова Галина
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Российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитница, кандидат исторических наук; убита.
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Владимир Сергеевич Барсуков
Российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.
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