Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве СтаровойтовойИнтерфакс 09:12
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Авто
Названы 10 самых продаваемых купе и кабриолетов в РФ
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Космос
«Судный день – настал!»: Астронавты МКС засняли сотни кораблей с Нибиру на орбите Земли
Сегодня на фотоснимке, оперативно присланным с американских модулей МКС, внезапно обнаружились уникальные доказательства присутствия флота пришельцев на нашей орбите.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
После исчезновения двух мальчиков в Костромской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщило следственное управление СК.
Обновлено в 15:35
Общество
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов
Обновлено в 13:02
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Политика
Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании
Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
Обновлено в 17:45
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Экономика
«Мартин» потребовал Martini
Производитель семечек претендует на мировой бренд Компания «Мартин», специализирующаяся на производстве снеков, хочет получить в России права на товарный знак Martini.
Обновлено в 18:07
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев прогулялся по Лос-Анджелесу в образе бомжа
Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежее фото, на котором он чинно прогуливается по улице Лос-Анджелеса в костюме стильного бродяги.
Обновлено в 12:22
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу
Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Политика
В Белом доме не допустили публикации налоговой декларации Трампа
Члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 10:57
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Тунисе
Обновлено в 10:28
Технологии
В национальном парке США нашли питона весом более 63 килограммов
В американском национальном парке Биг-Сайпресс обнаружили огромного питона, длина тела которого составляла пять метров.
Обновлено в 10:27
Хоккей
Швейцарские керлингисты завоевали бронзу чемпионата мира
Соревнования проходят в канадском Летбридже. В матче за третье место швейцарские керлингисты победили команду Японии.
Обновлено в 17:59
Здоровье
В Испании челнинку с двумя детьми сняли с самолета из-за ветрянки
Челнинка с двумя детьми отдыхала на острове Тенерифе, на самом крупном из семи Канарских островов. На отдыхе дети заболели ветрянкой.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Происшествия
На берег Чёрного моря в Румынии выбросило 130 килограммов кокаина
Стражи порядка призывают местных жителей не вскрывать упаковку, поскольку «эти наркотики имеют высокую концентрацию — более 90%, и могут представлять угрозу для жизни».
Обновлено в 16:24