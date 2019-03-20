Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годамРБК 09:42

Куйбышевский районный суд Петербурга в среду вынес приговор Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову по делу об организации преступного сообщества, передал корреспондент "Интерфакса".

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, также известного как «ночной губернатор» Петербурга, виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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