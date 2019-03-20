Происшествия

Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годамРБК 09:42

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, также известного как «ночной губернатор» Петербурга, виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
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Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков приговорен к 24 годам колонии строгого режима

"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.
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Лидера тамбовской ОПГ приговорили к 24 годам строгого режима

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Лидер Тамбовской ОПГ приговорён к 24 годам колонии

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