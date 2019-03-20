Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годамРБК 09:42
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, также известного как «ночной губернатор» Петербурга, виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
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с чего всё началось
"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.Интерфакс09:35
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