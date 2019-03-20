Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годамРБК 09:42

"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.

с чего всё началось

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, также известного как «ночной губернатор» Петербурга, виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Происшествия Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.

Наука Эксперты ВОЗ официально осудили эксперименты по созданию «ГМО-детей» Представители специальной комиссии ВОЗ осудили скандальные опыты китайских генетиков по созданию детей, защищенных от ВИЧ-инфекции, и предложили создать глобальный реестр для учета всех экспериментов на эмбриональных и половых клетках.

Политика Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить, и считает, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Космос Сторонники теории плоской Земли отправятся на поиски «конца света» Сторонники теории плоской Земли верят в то, что Земля на самом деле имеет форму диска, а Антарктида представляет собой периметр из ледяной стены.

Футбол Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу» Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Политика Аваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нужно уважать украинских граждан, привыкших читать, думать и излагать мысли на русском языке, но к россиянам это не относится.

Политика Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Энергетика Налоговый маневр обходит пошлину Правительство корректирует увеличение нагрузки на нефтяную отрасль Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли.

Политика МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны Министерство иностранных дел России обвинило польские власти в фальсификации данных об истории Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Беркова объяснила госпитализацию переутомлением Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах россиян Росстат планирует перейти с ежемесячной на ежеквартальную публикацию данных о доходах россиян, сообщает РБК со ссылкой на руководителя ведомства Павла Малкова.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Космос Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.

Происшествия По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствию и сотрудникам ФСБ достались 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка и пистолеты-пулеметы "Скорпион" и "Узи".

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Авто В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.