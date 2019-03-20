Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонииРИА Новости 09:49
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости. Барсукова обвинили в организации преступного сообщества, свою вину он не признал.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.Интерфакс09:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Футбол
Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин
Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Тимати потратил несколько миллионов в день рождения дочери
Знаменитый рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, организовал вечеринку в честь дня рождения своей дочери.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Авто
Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
Система активируется в случае отсутствия реакций со стороны водителя на поведение автомобиля, езду вне дорожного полотна, нахождение за рулем с закрытыми глазами продолжительное время, а также экстремальное виляние от полосы к полосе или медленные реакции на дорожную ситуацию.
Обновлено в 11:47
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Политика
Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.
Обновлено в 11:37
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Фролова призвали «забыть» долги Началовой
Ранее СМИ писали, что Началова и Александр Фролов, которые встречались в 2011-2016 годах, судились из-за 20 миллионов рублей, которые, как утверждает хоккеист, он заплатил бывшей возлюбленной за половину ее квартиры в Москве.
Обновлено в 03:33
Футбол
Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»
Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.
Обновлено в 09:22
Интернет
Новый дудл Google превратит пару нот в хорал Баха
Новый дудл стал первым дудлом Google, созданным на основе методов машинного обучения.
Обновлено в 10:19
Политика
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.
Обновлено в 11:54
Единоборства
Макгрегор анонсировал бой с Нэйтом Диасом
Обновлено в 15:38
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Общество
В России разработали правила содержания животных в зоопарках и цирках
Министерство культуры разработало проект постановления, в котором прописываются правила содержания и кормления животных в зоопарках, цирках и других культурно-развлекательных организациях, общения с их посетителями, а также требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах.
Обновлено в 16:24
Космос
Макет аппарата для марсианской миссии прошел ударные испытания
Обновлено в 10:08
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.
Обновлено в 15:40
Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ
Сборная ОАЭ дошла до полуфинала на недавно прошедшем домашнем Кубке Азии, проиграв будущим победителям турнира Катару.
Обновлено в 11:17