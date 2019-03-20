Происшествия

Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонииРИА Новости 09:49

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости. Барсукова обвинили в организации преступного сообщества, свою вину он не признал.
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Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков приговорен к 24 годам колонии строгого режима

"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.
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Лидера тамбовской ОПГ приговорили к 24 годам строгого режима

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Лидер Тамбовской ОПГ приговорён к 24 годам колонии

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Владимир Сергеевич Барсуков
Российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.
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