Футбол

Лидер против чемпиона. Чего ждать от матча между «Зенитом» и «Локомотивом»?Санкт-Петербургские ведомости 04 апреля в 21:00

С приходом Сергея Семака неприятную тенденцию удалось сломить - в сентябре на Крестовском "Зенит" именно против действующих чемпионов провел свой, пожалуй, самый яркий матч в нынешнем розыгрыше премьер-лиги.
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«Локомотив» - «Зенит». Предматчевый расклад

Телеканал Санкт-Петербург06 апреля в 22:30

Лидер против чемпиона. Чего ждать от матча между «Зенитом» и «Локомотивом»?

Санкт-Петербургские ведомости04 апреля в 21:00
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Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Наука

В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan

Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Алёна Хмельницкая призналась, как относится к невесте Тиграна Кеосаяна

Казалось бы, ситуация с изменой и расставанием должна была напрочь отбить у Хмельницкой желание не то, что дружить, а даже видеть виновницу своего развода.
Обновлено в 01:00
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Политика

Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации прессе

"Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без", — передает "Интерфакс" сообщение американского лидера, опубликованное в его аккаунте в Twitter.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье

Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам

АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам Алмазодобывающая компания АЛРОСА собирается продавать крупные и уникальные бриллианты состоятельным клиентам российских банков.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

В аэропорту Омска задержали на шесть часов рейс в Москву

Обновлено в 02:12
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна

Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Финансы

В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Общество

Нерешительных судьба столкнет лбами: гороскоп с 8 по 14 апреля

На этой неделе у вас появятся лишние финансы — позвольте себе немного отдохнуть и пошвыряться деньгами.
Обновлено в 01:00
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено 06 апреля в 17:48
Хоккей

Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде

Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

В США предвыборную кампанию Зеленского сравнивают с тактикой Трампа

Методы Зеленского по ведению предвыборной кампании сравнивают с тактикой Трампа.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Обновлено в 01:10
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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