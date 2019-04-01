Футбол
Лидер против чемпиона. Чего ждать от матча между «Зенитом» и «Локомотивом»?Санкт-Петербургские ведомости 04 апреля в 21:00
С приходом Сергея Семака неприятную тенденцию удалось сломить - в сентябре на Крестовском "Зенит" именно против действующих чемпионов провел свой, пожалуй, самый яркий матч в нынешнем розыгрыше премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лидер против чемпиона. Чего ждать от матча между «Зенитом» и «Локомотивом»?
Санкт-Петербургские ведомости04 апреля в 21:00
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan
Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Алёна Хмельницкая призналась, как относится к невесте Тиграна Кеосаяна
Казалось бы, ситуация с изменой и расставанием должна была напрочь отбить у Хмельницкой желание не то, что дружить, а даже видеть виновницу своего развода.
Обновлено в 01:00
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации прессе
"Похоже, что команда Боба Мюллера, состоящая из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов, незаконно передает информацию в прессу, в то время как фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без", — передает "Интерфакс" сообщение американского лидера, опубликованное в его аккаунте в Twitter.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам
АЛРОСА ищет подходы к состоятельным клиентам Алмазодобывающая компания АЛРОСА собирается продавать крупные и уникальные бриллианты состоятельным клиентам российских банков.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В аэропорту Омска задержали на шесть часов рейс в Москву
Обновлено в 02:12
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна
Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Общество
Нерешительных судьба столкнет лбами: гороскоп с 8 по 14 апреля
На этой неделе у вас появятся лишние финансы — позвольте себе немного отдохнуть и пошвыряться деньгами.
Обновлено в 01:00
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено 06 апреля в 17:48
Хоккей
Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде
Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
В США предвыборную кампанию Зеленского сравнивают с тактикой Трампа
Методы Зеленского по ведению предвыборной кампании сравнивают с тактикой Трампа.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54