Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения КрымаLenta.ru 19:17

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv. По словам Зеленского, он не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах.

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