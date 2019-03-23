Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата КрымаРБК вчера в 19:56
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.
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Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Культура
Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США
Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов
По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Петербурге началась волна эвакуаций торговых центров
Вечером в субботу, 23 марта, посетителям двух ТРК «Континент» пришлось оставить шопинг из-за эвакуаций.
Обновлено в 12:42
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Футбол
Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча против "Аустрии" (0:3) заявил, что хавбек сине-бело-голубых Далер Кузяев повредил мениск.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Футбол
Юношеская сборная России по футболу не смогла пробиться на чемпионат Европы
После двух матчей групповой стадии элитного раунда россияне занимают второе место в таблице с двумя очками, лидируют в квартете ирландцы (6). В параллельной встрече они обыграли команду Азербайджана (3:1) и гарантировали себе первую позицию и путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который пройдет 14-27 июля в Армении.
Обновлено в 12:15
Кино
Владимир Мединский назвал лучшие фильмы о любви
Министр культуры Владимир Мединский назвал лучшие картины о любви.
Обновлено в 13:01
Происшествия
4 человека погибли при пожаре на предприятии в Липецкой области
По данным РЕН ТВ, в результате ЧП погибли четыре человека.
Обновлено в 03:36
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.
Обновлено в 11:12