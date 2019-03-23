Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата КрымаРБК вчера в 19:56
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.
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с чего всё началось
Он также добавил, что на Украине необходимо создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму, который должен показывать "реальную украинскую жизнь", передает РИА "Новости".Газета.Ru02:14
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Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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Общество
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Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
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Политика
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Игры
Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony
Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
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Наука
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Обновлено вчера в 05:50
Футбол
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Армия и оружие
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