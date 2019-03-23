Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата КрымаРБК вчера в 19:56

с чего всё началось

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине, заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Армия и оружие Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Футбол Швеция обыграла Румынию, Мальта и Ирландия набрали по три очка Шведы принимали команду Румынии и набрали три очка, победив со счетом 2:1 благодаря голам Робина Кайсона и Виктора Классона в первом тайме.

Футбол Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.

Спорт Загитова могла сняться с чемпионата мира Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

Политика Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Спорт РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020 Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании.

Происшествия В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Интернет В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Общество Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Общество Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Спорт Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Игры Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.

Наука Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.