Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата КрымаРБК вчера в 19:56

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

Происшествия В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.

Здоровье Платные лекарства, очередь на УЗИ, онкология: на отчете главы Камышина самой больной темой стала медицина Речь шла об известных проблемах: покупке лекарственных препаратов за свой счет, ожидания в очереди на УЗИ-обследование, улучшения качества онкологической помощи и т.д. Отвечал на вопросы главврач Центральной городской больницы Владимир Галушкин.

Общество Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде «Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.

Спорт Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Шоу-бизнес 64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз 19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.

Политика Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.

Политика МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.

Происшествия МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Политика Президент Турции посетит Россию 8 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Политика Признание Голан израильскими противоречит международному праву Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.

Происшествия В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.

Политика Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.

Спорт Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.

Политика Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.