Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата КрымаРБК вчера в 19:56
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве. О своих взглядах на проблему Крыма и Донбасса он рассказал в интервью телеканалу ICTV.
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Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Комсомольская правда05:39
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