Глава «Слуги народа» добавил, что украинский язык останется единственным государственным языком в стране. Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский. Президент Украины часто переходит с мовы на русскую речь во время публичных выступлений.

В партии Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе

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