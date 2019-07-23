Политика

В партии Зеленского допустили особый статус русского языка в ДонбассеПятый канал 13:33

Глава «Слуги народа» добавил, что украинский язык останется единственным государственным языком в стране. Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский. Президент Украины часто переходит с мовы на русскую речь во время публичных выступлений.
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