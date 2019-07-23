Политика
В партии Зеленского допустили особый статус русского языка в ДонбассеПятый канал 13:33
Глава «Слуги народа» добавил, что украинский язык останется единственным государственным языком в стране. Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский. Президент Украины часто переходит с мовы на русскую речь во время публичных выступлений.
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Глава партии Зеленского пообещал утвердить статус русского языка на Донбасса
Московский Комсомолец11:07
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
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Обновлено в 10:25
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Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму
Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.
Обновлено в 12:22
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Покинувшие Чемодановку цыгане начали возвращаться в село
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Футбол
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