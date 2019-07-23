Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

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